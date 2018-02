BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi 14 février 2018



La Saint-Valentin, pour l'amour de la consommation

Sonnez hautbois, résonnez musettes, aujourd'hui on fête les amoureux ! Du rouge à toutes les sauces, des roses dans chaque coin de pièce, des coeurs en veux-tu en voilà... guimauve et sucre seront au rendez-vous ce mercredi. Attention à ne pas aller jusqu'à l'écoeurement.

[VIDÉOS] Début d'année très arrosé - La saison des pluies est loin d'être finie



Ava, Berguitta et de nombreux épisodes pluvieux. Depuis le début de l'année 2018, La Réunion n'a pas été épargnée par le mauvais temps et avec lui des pluies presque continues pour l'Ouest et le Sud de l'île. Si cette saison a démarré tardivement, elle devrait se prolonger jusqu'à la fin du mois de mars assure Météo-France et sera marquée par de nouveaux épisodes d'ampleur.

Selon une étude de l'Insee, les Réunionnais restent attachés au mariage

En 2016, à La Réunion, les personnes vivant en couple dans le même logement se tournent davantage vers l'union libre qu'en métropole : 28 % contre 20 %. En revanche, seules 3 % choisissent le Pacs, une part deux fois plus faible qu'en métropole. Le type d'union varie fortement avec l'âge des conjoints. Les deux tiers des Réunionnais de moins de 30 ans vivant en couple sont en union libre, tandis que le mariage devient majoritaire à partir de 35 ans. Le niveau de diplôme, la catégorie socioprofessionnelle ou le nombre d'enfants influent également sur la forme d'union.

Saint-Paul - Lorsque les proverbes péi s'exposent

Du 9 février au 22 mars 2018, Lespas Leconte de Lisle à Saint-Paul accueille une exposition baptisée "Rénioné//Proverbes créoles lontan". Réalisée par Emmanuel Naxos, elle est consacrée aux proverbes péi et à leurs illustrations prises sur le vif.

Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde - Mais au fait, comment on dit en créole : "subir un choc, une grosse émotion"

Avis aux nouveaux arrivés sur l'île ou aux Réunionnais qui veulent perfectionner leur langage. Des expressions cocasses, des mots poétiques ou encore des formules très imagées, découvrez chaque jour avec Imaz Press la signification d'une expression française en créole, et inversement ! Pour aujourd'hui savez-vous comment on dit "subir un choc, une grosse émotion"

Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Il pleut dans les hauts pour la Saint-Valentin

Cette journée du mercredi du 14 février 2018, jour de la Saint-Valentin, est marquée par la prédominance nuageuse avec des pluies et averses, fréquentes sur les hauts, indique Météo France