A La Réunion comme partout en France, les magistrats et les greffiers sont en colère. Ce jeudi 15 février 2018, ils ont organisé une journée d'action pour "alerter sur la gravité de la situation" de la Justice. A Saint-Denis, ils se sont rassemblés en milieu de matinée devant le tribunal à Champ Fleuri. Les audiences ont été temporairement suspendues. À La Réunion comme au plan national, les appels à l'action sont lancés par l'Union Syndicale des Magistrats, le Syndicat de la Magistrature, l'UNSA Services Judiciaires, le Syndicat des greffiers de France FO, la CGT, la CFDT, le SAF, le FNUJA et la Conférence des Bâtonniers.

Les organisations professionnelles souhaitent "alerter sur la gravité de la situation". Les magistrats pointent du doigt les pistes de réforme de la carte judiciaire et des procédures pénales et civiles. Selon les syndicats, elles pourraient réduire l'accès du citoyen au juge, altérer la lisibilité des compétences des cours et tribunaux et augmenter les frais de justice.

A La Réunion, les magistrats et greffiers se sont également mobilisés. A Saint-Denis ils se sont rassemblés devant le tribunal de grande instance à Champ-Fleuri. Suivez le direct de notre journaliste présent sur place

"Les réformes proposées par ces rapports n'ont pour but que de gérer les problèmes de RH en évitant de mettre les moyens humains nécessaires pour une justice de qualité, au détriments des acteurs de la justice, qu’il s’agisse des professionnels (magistrats, greffiers, avocats…) ou des justiciables" indique Bérangère Prud'Homme, procureure adjointe au tribunal de Saint-Denis.

Les axes principaux de mobilisation sont le refus de la suppression des TI (tribunaux d'instance), le refus d'un projet d'organisation gestionnaire au détriment de l'indépendance et de l'accessibilité de la justice, le rejet des obstacles à la saisine de la justice, ainsi qu'un budgetde la justice à la hauteur de missions des services judicaires.

