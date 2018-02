Publié il y a 8 heures / Actualisé il y a 4 heures

À La Réunion, les prix à la consommation des biens et services augmentent en moyenne de 0,4 % en 2017. La forte hausse des prix des produits pétroliers, conjuguée aux augmentations des prix des produits alimentaires et du tabac, concourent au relèvement de l'indice. Ces hausses sont notamment atténuées par la baisse des tarifs de télécommunication et des transports aériens. En France, hors Mayotte, l'inflation est de + 1,0 %. Nous publions le communiqué ci-dessous.

