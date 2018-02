Que vous réserve la journée du jeudi 15 février 2018 ? Météo-France vous donne la réponse. Des averses peut-être accompagnées d'un coup de tonnerre sont prévues de Saint-Joseph à Saint-Benoît en passant par les Plaines.

En début de journée, l'île est partagée en deux. Le temps est mitigé avec des averses encore possibles de Saint-Denis à Saint-Pierre en passant par les plages de l'Ouest. Le ciel est plus clément sur la moitié Est. Dans l'intérieur, c'est surtout le cirque de Mafate qui est concerné par ce temps nuageux. Les autres cirques bénéficient d'un temps ensoleillé, mais les nuages commencent à se former le long des remparts avant la mi-journée.

L' après-midi, les nuages poursuivent leur développement et les averses deviennent localement fortes. On les retrouve principalement à nouveau sur les versants Sud et Est du volcan de Saint-Joseph à Saint-Benoît en passant par les Plaines. Ces averses peuvent localement être accompagnées d'un coup de tonnerre. Elles peuvent déborder sur le littoral de ces régions où une grande prudence est recommandée près des ravines.

Ailleurs, notamment sur les plages et la région du chef-lieu, soleil et chaleur sont au rendez-vous, avec des températures à nouveau bien supérieures aux normales. On s'attend encore à près de 34°C au Port et 32°C à Saint-Denis. Le vent s'oriente faiblement au Nord-Ouest et est sensible le long des plages de l'Ouest et vers Bras-Panon. Ailleurs, les brises dominent.

Côté mer, elle est peu agitée à localement agitée sous les averses. La nuit suivante, une houle de Sud-Ouest d'environ 1m50 arrive.