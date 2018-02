QoSi se présente comme un expert indépendant de la mesure de la qualité des réseaux mobiles. L'entreprise française dévoile le baromètre 2017 de la 4G à La Réunion. L'opérateur Orange se classe devant ses concurrents Free et SFR dans le département. Nous publions ci-après les paramètres et le résultat de cette étude. (Photo d'illustration)

Pour parvenir à ce classement, l’application 4Gmark a été utilisée. Objectif : mesurer la connexion de votre mobile avec plusieurs tests de vitesse. Pour retrouver la méthodologie complète de cette publication, cliquez ici. Voici le détail des résultats.



Le score du Full test se veut le reflet de l’expérience utilisateur sur l’ensemble du parcours de test sur une échelle ouverte. Il est composé d’une partie performance (débits de transferts) et d’une partie qualité de service (YouTube et navigation web), et est impacté par les échecs qui la pénalisent fortement. Orange présente la meilleure expérience client global sur l’île de La Réunion avec un score de 15 654 points.

L’opérateur présente les meilleures performances sur tous les indicateurs. En deuxième position, Free suit avec 9 733 points et cela est possible en grande partie grâce à un bon niveau de débits descendants. Enfin, SFR se positionne en troisième place. Malgré un bon niveau de qualité en navigation web et en streaming sur YouTube, ainsi qu’un taux de connexion 4G supérieur à Free, l’opérateur présente des débits descendants très bas, aussi bien sur serveurs métropolitains que réunionnais.

Les débits mesurés par 4GMark se veulent le reflet de l’expérience utilisateur réelle de leur pratique quotidienne (différents types de fichiers, mono-thread, échanges des paquets validés, serveurs centralisés) issue d’une méthodologie professionnelle. Le graphique ci-dessous présente pour chaque opérateur une première barre pour les débits descendants (DL) et une deuxième pour les débits montants (UL)

Le graphique ci-dessous présente la proportion de pages web chargées en moins de 10 secondes pour les abonnés 4G au niveau national. Celui de droite correspond aux résultats à la proportion de visionnages de vidéos YouTube dont le délai d’initialisation et des délais éventuels de lags intervenus durant la lecture n’excède pas 10 secondes.

OBJECTIFS DE CETTE ÉTUDE

L’objectif de cette étude est d’apporter au consommateur de data sur les 3 réseaux cellulaires de l’île, la vision Expérience client d’un abonné/équipé 4G. C’est donc les performances de tous les sous-réseaux qui permet de mesurer l’expérience client contrairement à l’approche plus technique du réseau 4G seul. Cette approche permet de répondre à la question : "En m’abonnant chez cet opérateur, quelles sont les performances qu’il propose si j’ai un terminal 4G ?"

PROTOCOLES DE TEST

Le baromètre 4Gmark est principalement axé sur quatre protocoles : le transfert de données descendant, montant, la navigation web et enfin la visualisation de vidéos en streaming. Les transferts de fichiers sont effectués en mono-thread, représentatifs de l’usage client, afin de ne pas maximiser artificiellement les débits. Ces transferts sont réalisés depuis et vers différents serveurs.

La moitié des mesures est réalisée sur des serveurs situés sur l’île et l’autre moitié sur des serveurs en métropole. Les tests de navigation web sont réalisés sur un set aléatoire composé en tout d’une trentaine de pages internationales et nationales. Ces pages sont parmi les plus populaires du net. Les mesures de streaming sont réalisées sur la plateforme de contenus YouTube. Les vidéos sont alternées et visualisées en résolution 720p.

LE PÉRIMÈTRE

Le baromètre présente les données de toute l’année 2017 à La Réunion sur les 3 opérateurs de réseaux cellulaires : Free, Orange Réunion et SFR Réunion. Le périmètre se limite aux tests géolocalisés et réalisés via des forfaits de l’île sur ses terminaux 4G.

LES INDICATEURS

Les indicateurs sont inspirés des études de qualité de service data de l’ARCEP, le régulateur français des télécoms, et déclinés pour chacun des opérateurs et chacun des protocoles. Afin de fiabiliser ces indicateurs, les calculs sont pondérés par la population de chaque commune de l’île.

