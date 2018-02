Publié il y a 6 heures / Actualisé il y a 3 heures

Un réseau de proxénétisme a été démantelé à Saint-Denis après l'interpellation lundi 12 février 2018 de cinq personnes. Soupçonné d'être à la tête du réseau de proxénétisme en bande organisée, un commerçant déjà condamné pour agressions sexuelles avait été placé en garde à vue lundi ainsi que deux de ses complices supposés - dont son fils- et deux prostituées. A la fin des gardes à vue, les mis en cause ont été déférés au tribunal de Champ-Fleuri ce jeudi 15 février. Le proxénète présumé a été mis en examen pour proxénétisme aggravé et écroué, les autres personnes, également mises en examen pour proxénétisme aggravé, ont été placées sous contrôle judiciaire et remises en liberté

