Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 58 minutes

Météo-France a maintenu la vigilance orages sur l'Ouest et le Sud-Ouest de l'île ce jeudi 15 février 2018. "Cette nuit, de nombreux orages ont transité sur le proche océan" indique les prévisionnistes. "La Réunion demeure dans un environnement instable, et des averses orageuses peuvent toujours concerner l'Ouest et le Sud-Ouest de l'île en matinée" complètent les équipes de Météo-France.

