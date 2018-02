Publié il y a 11 heures / Actualisé il y a 5 heures

BONJOUR, voici les titres développés ce vendredi 16 février 2018 :



- [VIDÉOS] Suppressions de postes et de lits au CHU - Encore plus d'attente à prévoir pour les patients à l'hôpital

- C'est le jour de l'an chinois - Bonne année du chien de terre

- Un appel à candidature lancé à Saint-Denis - Un marché de nuit pour les "Fanm Dobout"

- Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde - Mais au fait, comment on dit en créole : "marcher en zigzagant dans le cas d'une personne ivre"

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Les rayons du soleil avant la pluie

