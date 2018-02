Ce vendredi 16 février 2018 marque le commencement des festivités du nouvel an. Diverses manifestations sont prévues sur toute l'île. Belle année du chien de terre à tous les Réunionnais d'origine chinoise

Sur Saint-Denis, des cérémonies ont lieu au temple Law Sane Loog à 6h30 et à 7h00 au temple Chane de la rue Sainte-Anne. Les lions danseront au temple Law Sane Loog à 7h30 et à 7h45 au temple Chane. Ils iront ensuite danser devant certains commerces du centre-ville. Un repas sera pris en commun dans les deux temples à partir de 12h30.

Comme chaque année, de grands festins réuniront les familles et les amis avec au menu les traditionnels sautés de mine sde la chance accompagnés de diverses spécialités de la gastronomie chinoises.

Les pétards sont également de sortie tôt vendredi matin. Censés chasser les mauvais esprits et apporter la chance pour la nouvelle année, ils seront mis à feu devant les maisons et les devantures des commerces.

Pour rappel, chaque année du calendrier chinois est sous l’égide d’un animal. L’année du coq laissera place à l’année du chien ce 16 février. Mais d’où viennent ces noms d’animaux ?

D’après la croyance bouddhiste, Buddha invita les animaux à la fête du Nouvel an et douze d’entre eux se rendirent à la fête. Dans l’ordre le rat, le bœuf, le tigre, le lapin, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre, le singe, le coq, le chien et le cochon. Ainsi, pour les remercier d’être venus, il leur annonça des bénéfices durant l’année qui leur est consacrée ainsi que pendant celle des animaux compatibles.

L’année prochaine, le cochon sera à l’honneur.

sjb/www.ipreunion.com