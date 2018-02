Interpellé puis relâché avant de s'envoler :

Error: SELECT id, cat_name, cat_order, cat_url, cat_class FROM yk_category WHERE cat_parent='0' AND cat_menu='1' ORDER BY cat_order ASC, cat_name ASC

Error: SELECT * FROM yk_plugin_minibloc WHERE id = '9' AND visible = '1' AND ( ( publish_from = 0 AND publish_until = 0 ) OR ( publish_from <= '1518768001' AND publish_until >= '1518768001' ) OR ( publish_from <= '1518768001' AND publish_until = '0' ) ) LIMIT 1