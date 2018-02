La première séance plénière de l'année se tient depuis ce vendredi matin 16 février 2018 à la Région Réunion. La liste de la majorité du président Didier Robert a largement été élue au vote pour renouveler la commission permanente avec 30 voix sur 45 votants. Cinq listes s'affrontaient. Le scrutin pour remplacer les vice-présidents qui ont démissionné s'est tenue ce vendredi après-midi avec la désignation d'Olivier Rivière au poste de 1er vice-président. (Photo d'illustration)

Les 9 vice-présidents de la Région ont été élus : Olivier Rivière devient 1er vice-président. Yolaine Costes est 2ème vice-présidente, Vincent Payet, 3ème vice-président, Daniele Le Normand, 4ème vice-présidente, Ibrahim Patel, 5ème vice-président, Sylvie Moutoucomorapoullé, 6ème vice-présidente, Bernard Picardo, 7ème vice-président, Faouzia Vitry, 8ème vice-présidente et Dominique Fournel, 9ème vice-président.

Les élus ont donc procédé aux remplacements des 1er, 2ème, 4ème et 5ème des vice-présidents suite aux départs de Jean-Louis Lagourgue, David Lorion, Nadia Ramassamy et Nassimah Dindar, touchés par la loi sur le non-cumul des mandats et au renouvellement de la commission permanente.

Voici la composition des 14 membres de la commission permanente : Olivier Rivière, Sylvie Moutoucomorapoullé, Vincent Payet, Yolaine Costes, Bernard Picardo, Dénièle Le Normand, Ibrahim Patel, Faouzia Vitry, Dominique Fournel, Virginie K’Bidy, Patricia Profil, Gilbert Annette, Jacquet Hoarau, Axel Vienne. Karine Nabénéza et Jean-Paul Virapoullé perdent leur place au sein de la commission permanente.

Ci-dessous les résultats du vote :

30 voix pour la RéunioNous (majorité)

6 voix pour le Rassemblement

3 voix pour le Progrès 974

3 voix pour la Réunion en Marche

3 voix pour Réunion Avenir

Cinq listes se sont présentées : "Réunion nous" (groupe majoritaire), "Le Rassemblement" menée par Huguette Bello, "Progrès 974" avec Axel Vienne et Virginie Gobalou, et "Réunion Avenir" de Jacquet Hoarau et de Léopoldine Settama.

ts/www.ipreunion.com