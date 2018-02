Voici les événements sportifs de ce week-end.

Basketball: 8èmes de finale de la coupe de la Réunion

On jouera ce vendredi soir à 20h30 les 8èmes de finale de la coupe de la Réunion masculine:

St Joseph2 – St Paul

TBB4 – Aiglons d'Orient

TBB3 – St André

St Joseph – TBB (forfait St Joseph)

St Leu – St Pierre

Ste Marie – Bull's chaudron

AMML – BCD

COM – Etang Salé (samedi soir)

Basketball: Poule des As féminine

On jouera samedi à 18h30 la 3ème journée de la poule des As féminine avec deux rencontres programmées:

Tamponnaise BB - CS Portois

BC Dionysien - CO Montagne

Handball: 16ème journée de championnat

La 16ème journée de championnat masculin de 1ère division aura lieu ce vendredi soir à 21h15:

JSB - Cressonnière

HBC Possession - ASHB Tamponnais

Joinville - HBCED

HBC Bois de Nèfles - Château-Morange

Lasours - Port HBC

ASC Saint-Gilles - Saint-Pierre HBC

Handball: 14ème journée de championnat

La 14ème journée de championnat féminin de 1ère division aura lieu ce samedi à 19h30:

Piton St Leu – Cressonnière

Port – St Louis

Bois de Nefles – Saline

Tamponnaise – St Joseph

St Denis – St Pierre

La JSB est au repos pour cette journée de championnat.

Rugby: 2ème journée à 7

Le 2ème tournoi de rugby à 7 comptant pour le championnat devait avoir lieu samedi dernier mais a été annulé en raison d'un terrain impraticable. Il aura donc lieu ce samedi à partir de 15h30 à Saint Paul Sabiani.

RC St Paul RC St Pierre 15h30

RC Le Port Etang Salé 15h50

XV Dionysien RC Chaudron 16h10

RC St Pierre RC St Gilles 16h30

RC Le Port RC St Paul 16h50

XV Dionysien Etang Salé 17h10

RC Chaudron RC St Gilles 17h30

Etang Salé RC St Pierre 17h50

RC Le Port RC Chaudron 18h10

RC St Paul XV Dionysien 18h30

A l’issue de cette 2ème journée un classement sera établi de 1 à 7. Lors de la dernière journée du cycle rugby à 7 (le 24 février, lieu en attente) less équipes classées de 1 à 4 disputeront le titre de champion Elite et les équipes classées de 5 à 7 celui de Champion Honneur de Rugby à 7.

Volleyball: 12ème journée R1M

La 12ème journée régionale masculine se jouera en deux temps:

vendredi soir à 20h30: St Pierre – VB2CO et Aigles Blancs – TGV

Samedi soir à partir de 18h30: St Denis – Entre Deux et St Leu - SDOVB

Volleyball: 15ème journée R1F

La 15ème journée régionale féminine est programmée pour ce samedi soir à partir de 18h30.

Tampon GV - VB2CO

Saint-Denis Olympique - VB Saint-Pierre

Sainte-Marie VB - VBC Saint-Denis

St Leu - ASV Saint-André

Les Aigles Blancs seront au repos pour cette journée.

VTT: X-Country de Trois Bassins

La 3ème manche de la coupe régionale XC aura lieu ce dimanche sur le parcours de santé de Trois Bassins, organisée par le 2CTB. Le tracé de 4km sera à parcourir plusieurs fois, selon les catégories. La journée débutera à 8h00 par les plus petits qui auront droit à un circuit spécifique. A 9h00, s'élanceront les cadets, minimes, féminines et non licenciés pour 2 à 4 tours. Enfin, à 10h30, la course élite se disputera sur 6 tours, sauf pour les masters et juniors (5 tours).

Athlétisme: Championnat régional de cross

Le CAPP organise le championnat régional de cross ce dimanche à la plaine des palmistes. Les épreuves sont ouvertes uniquement aux licenciés FFA. Toutes les catégories d'âges seront représentées: la journée commencera par les Masters et se terminera par les plus jeunes, avec des distances de course adaptées à chacun.

- 8h00 masters 7550m

- 8h45 féminines seniors, espoirs, masters 5780m

- 9h25 espoirs, seniors 9220m

- 10h15 juniors 5780m

- 10h35 juniors filles et cadets 4130m

- 11h00 cadettes minimes 3110m

- 11h20 benjamins 2390m

- 11h35 benjamines 2390m

- 11h50 minimes filles 2390m

- 12h05 poussines 1550m

- 12h20 poussins 1550m

Judo: 2ème open international de judo

Le Judo Club de Saint Denis organise la 2ème édition de "l'Open International de la Ville de Saint Denis de Judo" réservé aux minimes, cadets et séniors samedi à partir de 13h00 et dimanche à partir de 8h00 au Dojo Régional de Champ Fleuri. Cette manifestation rassemblera tous les compétiteurs de l'Ile ainsi que des délégations métropolitaines et de l'Océan Indien.

Natation: Challenge de St Pierre

La piscine de St Pierre accueillera dimanche une compétition d'animation ouvertes à tous les nageurs et nageuses nés en 2009 et avant. La compétition débutera à 9h30 selon le programme suivant:

50m nage libre dames

100m dos messieurs

200m dos dames

100m nage libre messieurs

200m nages libre dames

400m nage libre messieurs

100m brasse dames

200m brasse messieurs

100m pap dames

200m pap messieurs

200m 4 nages dames

50m nage libre messieurs

100m dos dames

200m dos messieurs

100m nage libre dames

200m nage libre messieurs

400m nage libre dames

100m brasse messieurs

200m brasse dames

100m pap messieurs

200m pap Dames

200m 4 nages messieurs

Fitness: Zum'Ados

L'Association Zumbagirls propose un cours de zumba spécial "Ados" ce vendredi de 18h30 à 20h00 sur l'esplanade de Champ Fleuri à Saint Denis. Gratuit et ouvert à tous !

Volleyball: 3ème Tournoi de Saint Valentin

Le Volley Club Saint Denis organise le 3ème tournoi de Saint Valentin ce dimanche au beach stadium de Saint Denis de 8h30 à 19h00. Une soixantaine de personnes (soit 30 équipes de 2) est attendue pour cet évènement.

Moto: 1ère manche du championnat monobike

Le Team 974 Deux Zéro organise une compétition de monobike ce dimanche de 08h00 à 18h00 sur le circuit de la Jamaïque. Près de 75 pilotes des catégories 50cc 2 temps à 750 cc 4 temps sont attendus pour cette 1ère manche de championnat régional. La journée débutera à 9h00 par les essais libres et qualificatifs. La 1ère manche sera lancée à 10h45, suivie de la seconde à 13h30 après une pause repas, puis la 3ème à 16h00.

Gymnastique: Championnat régional

Le SDGR organise un championnat régional de gymnastique artistique masculin et féminin ce dimanche de 8h00 à 18h00 dans la salle spécialisée de Champ Fleuri. Pas de moins de 200 gymnastes de 8 à 16 ans sont attendus pour cette journée.