La bière "Ti-manzell", élaborée par l'IUT avec l'expertise de la brasserie Sorebra, a remporté ce mardi 13 février la 1ère place du prix de la meilleure bière dans le cadre du Concours Déf'IAB "Fabrication d'une bière audacieuse", devant 15 autres départements Génie Biologique de France. Organisé par l'IUT de Saint-Brieuc, c'est donc un véritable exploit pour l'IUT de La Réunion de se hisser, pour une première participation, à la plus haute place du podium.

La bière "Ti-manzell" a été développée par trois étudiantes, Manon Begue, Angélique Angalama et Wendy Armouet, dans le cadre de leur projet tutoré de 2ème année Génie Biologique et en collaboration avec le maître brasseur de la brasserie Sorebra, M. Laurent Robert, tuteur professionnel du projet. La mise au point de la bière a nécessité plusieurs mois de travail, dans la brasserie partenaire et au sein des laboratoires de l’IUT.





- Saveurs péi -

"Ti-manzell" a été audacieuse d'une part, par la substitution d'une partie du malt par du pain rassis et du cambarre, et d'autre part, par l'addition d'ingrédients de nature végétale de La Réunion apportant chacun un effet bénéfique pour la santé (curcuma, combava, fruit de la passion). De plus, en 2ème fermentation, le pitaya rouge est venu apporter le sucre nécessaire à la mousse et à la couleur rouge-rose de la bière.

Le 2ème prix de la meilleure bière revient à l’IUT de Brest avec une bière fumée "Lost in Foam". L’IUT de Créteil Vitry remporte la 3ème place avec "La Caliente", une bière au piment. Chaque bière en compétition a été évaluée à l’aveugle par un jury composé de professionnels du secteur de l’industrie alimentaire (dont brassicole) et d’amateurs, sur plusieurs critères : aspect visuel, arôme, goût en bouche, étalement, plaisir procuré par la dégustation…





- Un concours brassicole -

Le Concours Déf’IAB est un concours de fabrication alimentaire pédagogique, mettant en compétition des étudiants de DUT Génie biologique, option industries agroalimentaires (IAB) de toute la France. Ce concours brassicole permet aux étudiants de mettre en pratique les enseignements reçus à l’IUT : génie des procédés, biochimie, microbiologie, analyse sensorielle. Il permet également le partage d’expérience et le transfert de connaissances grâce au soutien et l’expertise des entreprises locales.

Le concours Déf’IAB a récompensé les participants à travers 3 prix :

- le prix de la meilleure bière, remporté par l’IUT de La Réunion

- le prix du meilleur dossier technique, remporté par l’IUT de Montpellier

- le PRIX ACDGB (meilleur dossier technique + meilleure Bière) remporté par l’IUT de Brest. L’IUT de La Réunion remporte la 3ème place.

- Une brasserie locale -

En 1989, M. Georges Chan-Ou-Teung inaugure la brasserie Sorebra sous licence Fischer. L'objectif de cette "aventure" était de proposer aux consommateurs locaux une autre bière locale. Le savoir faire et le processus de fabrication de la bière Fischer puise son origine dans les "terres mères" de la bière, l’Alsace. Elle bénéficie donc de toute l’expérience, du savoir faire, et de la saveur des plus grandes. Son brassage en locale lui apporte une personnalité étonnante qui trouve son énergie dans La Réunion.



