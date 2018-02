Il ne devrait pas avoir beaucoup de changement du côté du ciel ce samedi 17 février 2018. Il y aura de belles périodes ensoleillées et beaucoup de nuages, prévoit Météo France dont nous publions les prévisions ci-dessous.

Quelques nuages circulent en ce début de journée sur le littoral Est. Ailleurs, de belles périodes ensoleillées agrémentent l'île avec un régime de brises bien installé sur les plages de l'Ouest. Cette matinée est agréable avec le développement coutumier des nuages sur les hauteurs. Ces développements diurnes sont plus marqués sur les hauteurs du Nord et du Nord-Ouest, mais globalement les nuages s'emparent progressivement de l'intérieur de l'île. Les averses sont localement soutenues. Elles peuvent déborder un peu plus tard sur la baie de la Possession et glisser sur le littoral Nord.



Les cumuls de pluies sont de saison. Sur les zones littorales, chaleur et éclaircies persistent avec un temps qui reste chaud et de saison. Les températures maximales se situent entre 29 à 32°C sur le littoral, 25 à 27°C dans les cirques et 19°C au Pas de Bellecombe.

Le vent est de secteur Est-Sud- Est souffle en rafales avec des pointes de 30 à 40 km/h, sur les côtes nord et sud. La mer est peu agitée à agitée au vent.



