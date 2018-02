Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

La Fête de la vigne et du vin a débuté ce vendredi 16 février 2018. Envie de déguster du bon vin ? Rendez-vous dans le cirque jusqu'au dimanche 18 février 2018. Et en plus la Route nationale 5 est ouverte.

