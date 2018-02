Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 5 heures

Ce samedi 17 février, le jeune Steven Jean François Honoré a quitté le domicile familial de Saint-Denis a 8h45. L'adolescent de 14 ans est recherché par la police. "Il est de type créole métis de corpulence normale avec des cheveux courts et bruns et des yeux marrons.Il a deux grains de beauté sur la joue gauche. Il mesure environ 1,60 m et est porteur d'un bermuda rouge, d'un tee shirt gris et de baskets grises" indique la brigade de police du chef-lieu.

