La Mairie de la Possession représentée par son premier adjoint M. Gilles Hubert, s’est rendue à l’école de Grand Place, ce jeudi 15 février afin de :

• Prendre connaissance de la situation de l’école en présence du personnel local, de l’institutrice et des parents d’élèves ;

• Recenser les besoins matériels et humains ;

• Informer des dispositions qui seront prises par la Mairie à cet effet ;

• Et surtout procéder à des entretiens d’embauche pour le recrutement d’un personnel.

Ce personnel intègrera son poste dès le début du mois de mars afin de:

• Réaliser des travaux d’entretien de la cour de l’école, en vue de sa dératisation et de l’extermination des insectes ;

• Répondre aux besoins d’intervention sur le reste du cirque.

De plus, au mois d’août, en prévision de la rentrée démarreront des travaux d’étanchéité et d’aménagement intérieur de la cantine.



