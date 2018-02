Pour clôturer en beauté les festivités de ses 10 ans, le Parc national en partenariat avec Babook magazine, l'Académie de La Réunion et la DAC-OI, a récompensé le jeudi 15 février, les 4 classes gagnantes du concours collectif "Raconte moi ton paysage des Hauts de La Réunion".

L'objectif pour les 15 classes de cycle 3 (élèves âgés de 9 à 11 ans) inscrites au concours, était de produire un texte illustré en s’inspirant du thème des paysages des Hauts de l’île, correspondant au cœur du Parc national et au Bien naturel " Pitons, cirques et remparts " inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. L’objectif pédagogique visait à sensibiliser ce jeune public et à révéler la perception que ces derniers portent sur leur territoireAussi, ils étaient invités à observer et exprimer leurs ressentis sur les paysages qui les entourent pour devenir acteurs de leur environnement.

Le Parc national a réuni un jury commun qui s'est tenu le 31 janvier ; outre Valérie Germain, chargée de mission pédagogie pour le Parc national de La Réunion, étaient présents Didier Ferlin, Coordonnateur culture scientifique et technique - Coordonnateur bassin Est de l’académie, François Vandeschricke, professeur-relais du Rectorat, Aurélie Cottin, directrice de publication de Babook magazine, l’illustrative Nadia Charles, l’auteur et conteur Teddy Iafare-Gangama, et le photographe Yabalex.

Les prix ont été remis aux gagnants lors d’une matinée récréative à la Maison du Parc, que les marmailles ont découvert avant de faire une visite du jardin. Après le discours du Président, qui a félicité les enfants et les enseignants et rappelé le rôle et les missions du Parc, leur rôle de vecteur pour les autres générations en matière de développement durable et de protection du patrimoine, est venu le moment tant attendu de remises des prix aux enfants. Les dix premières classes se sont émerveillées de recevoir une séance avec l’illustratrice Nadia Charles ou le photographe Yabalex, au choix.

- 1er prix pour le collège du Chaudron -



Le prix du texte illustré gagnant a été attribué à la classe de 6ème 1 du Collège du Chaudron. Les enfants avaient choisi de représenter les oiseaux endémiques de La Réunion dans une forêt. Ils sera publié très prochainement dans le numéro 16 du Babook magazine. Les enfants des classes de CM1 C de l’Ecole Claire Hénou, à qui a été décerné le 1er Prix Primaires, de la Plaine-des-Palmistes, ont eu le plaisir de recevoir leurs lots de la part des membres du jury en souvenir de leur participation. La classe de CE2/CM1 de l’Ecole Bois de Nèfles de Sainte-Clotilde s’est hissée à la 2ème place du classement général avec le 2ème Prix Primaires. Lors de son discours, le Président du Parc national a eu une pensée pour la classe de 6ème du Collège Alsace Corré de Cilaos, qui a obtenu le 2ème Prix Collège.

Le Président et les enfants ont applaudi les 15 classes qui ont participé au concours : la classe de CM1 de l’École Petit Saint-Pierre (Saint-Benoit), la classe de CM2 de l’Ecole Fleur de canne (Petite île) , la classe de CE2/CM1 de l’École Bois de Nèfles (Sainte-Clotilde) , la classe ULIS de l’Ecole Elémentaire de l’Etang Saint-Leu (Saint-Leu) , la classe de CM1 C de l’Ecole Claire Hénou (Plaine des Palmistes) , la classe de CM2 de l’Ecole privé Dina Morgabin (Saint-Pierre) , la 6ème I du Collège Michel Debré (Plaine des Cafres) , la 6ème E du Collège Michel Debré (Plaine des Cafres) , la classe de 6ème 1 du Collège du Chaudron (Sainte-Clotilde) , la classe UP2A du Collège de l’Oasis (Le Port) , la 6ème CULIS TFC du Collège Bassin Bleu (Sainte-Anne) , la 6ème 06 (Vénus) du Collège Bassin Bleu (Sainte-Anne) , la 6ème 04 (Neptune) du Collège Bassin Bleu (Sainte-Anne) , la 6eme 20 SEGPA du Collège Hippolyte Foucque (Sainte-Suzanne) et la 6ème du Collège Alsace Corré (Cilaos).



Après que les enfants aient exprimé leur joie d’avoir été récompensés, tous se sont détendus autour d’une petite collation. En fiers ambassadeurs, tous sont repartis en ayant compris l'importance du Patrimoine de La Réunion et de sa sauvegarde !



