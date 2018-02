Pour ce dimanche 18 février 2018, le temps ne connaît pas de changement majeur par rapport à la veille. Le soleil fera son trou le matin avec un mercure élevé avant que les nuages ne viennent encombrer le ciel dans l'après-midi. Nous publions ci-après l'intégralité du bulletin Météo-France :

Très peu de changement avec un flux et une masse d'air restant à l'image de ceux de samedi.

Aussi, les premières heures de la journée sont bien ensoleillées et le mercure en profite pour aller flirter rapidement les 30 degrés en bord de mer. Les premiers cumulus se développent et en fin de matinée, la couverture nuageuse est importante sur l'ensemble de l'intérieur du département.



Sur le littoral, le ciel est plus variable. Par endroits le ciel devient gris et les nuages menaçants avec une préférence pour les régions du Nord-Ouest, comme par exemple le Brulé, l'Ouest et le Sud-Ouest, dont notamment la Plaine des Makes. Des averses locales et soutenues se produisent et elles sont accompagnées ponctuellement de coups de tonnerre. Cette masse nuageuse atteint le rivage sous le vent et donc occidental en cours d'après-midi.

Le vent est donc de secteur Est, souvent faible avec des rafales de l'ordre d'une quarantaine de km/h sur les côtes Nord et Sud.

La mer est peu agitée à agitée au vent. Même si elle faiblit, la petite houle de Sud-Sud-Ouest est encore présente sur la région des plages.



www.ipreunion.com