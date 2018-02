Suite à la manifestation des riverains sur le quartier de Tapage après les dégâts causés par les fortes pluies, la mairie de Saint-Louis annonce que des travaux sont prévus pour remettre en état les infrastructures touchées. Nous publions ci-après le communiqué :

La ville de Saint-Louis a connu depuis le début de cette année des épisodes pluvieux très importants occasionnant des dégâts : routes submergées, inondations, évacuations d'habitations...

Comme plusieurs quartiers de la ville, Tapage n'a pas été épargné et plusieurs chemins sont devenus impraticables. Après le passage de Berguitta le 18 janvier dernier, des travaux de remblaiement ont été entrepris sur la portion du chemin Dejean qui a été emportée sur 600m afin de désenclaver les habitations. Ces travaux ont été confiés à l'entreprise SBTPC qui a débuté le chantier depuis le 30 janvier dernier. Ces travaux ne concernent pas uniquement le revêtement du chemin mais également l'amélioration de l'écoulement des eaux pluviales par le recalibrage des deux radiers et en canalisant l'eau provenant de la Ligne Jozon.

Du côté de l'alimentation en électricité un câble EDF, haute tension, a été mis à nu en trois endroits et sera donc remplacé sur 200m. Quand à la rue Juliette Dodu, très abîmée, fera l'objet de travaux dans les prochaines semaines par une entreprise alors que les autres chemins (Vivier, La Plaine Mont Dur,...) seront refaits par les services municipaux. Cependant, il est à noter que ces travaux ont été ralentis par le dernier épisode pluvieux du 10 février et sans nouvelles intempéries les ouvrages hydrauliques seront terminés au plus tard le 10 mars et l'ensemble des travaux le 25 mars prochain pour le chemin Dejean.

La municipalité, consciente des difficultés rencontrées par les habitants de Tapage, met tout en oeuvre pour une remise en état des différentes routes dans les meilleurs délais.



