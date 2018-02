La troisième édition du Forum Sup' des formations du tertiaire s'est tenue ce jeudi 15 février 2018 a eu lieu à la Cité des Métiers de Saint-Pierre. 30 exposants et 2000 lycéens de terminales généralistes et professionnelles ont participé à l'événement. Nous publions ci-dessous de larges extraits du communiqué des organisateurs

Sous forme d’atelier, les lycéens ont pu apprendre à maîtriser la nouvelle plateforme Parcours Sup tant décriée ces dernières semaines. Mouriati 22 ans a ainsi "mieux compris comment inscrire mes vœux, car à l’école on nous avait montré ça vite fait". L’animateur de l’atelier indique quant à lui "les lycéens sont assez préparés, ils sont déjà allés sur la plate-forme et nous reportent leurs questions en fonction de leur expérience. Ils sont besoin d’être rassurés, d’être sûrs qu’ils ont bien compris."

Toute la journée, des stands d’informations sur les formations supérieures Licence, DUT, BTS permettaient aux futurs bacheliers de rencontrer les étudiants de 1ère et 2ème année, présents spécialement pour l’occasion, afin de parler de leur expérience concrète et se projeter plus clairement dans leur avenir.

Les objectifs d’Idriss, 17 ans étaient clairs "J’ai besoin de savoir si les formations proposent des débouchés, si les étudiants trouvent du travail après, c’est surtout ça qu’il faut savoir…" a t-il indiqué.

Meredith, Claire et Yvanna, 18 ans, en 1ère année de BTS tourisme au lycée Evariste de Parny ont accueilli des lycéens depuis ce matin. "Les bacheliers posent souvent des questions sur les critères de sélection, ce que regardent les profs pour la sélection. Ils sont souvent inquiets pour leur pratique des langues ! Beaucoup sont venus nous voir se matin, ils sont très intéressés. On leur explique comment se passe l’année, les temps forts, les stages… On leur explique que ce qui compte surtout, c’est la motivation, l’énergie qu’on va mettre à réussir ! Et pour l’anglais, de ne pas s’inquiéter, car ça n’a rien à voir avec l’anglais de terminale ! "

Cette journée a aussi été l’occasion pour les lycéens de rencontrer les partenaires de la vie étudiante : le CROUS, l'Université de la Réunion, le Guichet jeune, Ladom, le Cnarm etc. …pour préparer sereinement l’année qui suivra le bac.



