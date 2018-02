BONJOUR - Voici les titres développés ce lundi 19 février 2018 :



- Érosion côtière : "L'idée, c'était d'être proche de la mer et on en paie le prix"

- Mort du violoniste de jazz Didier Lockwood

- S'amuser en découvrant l'île autrement - Quizithèmes : la nouvelle application 100% péi

- TCO : Pour le Nouvel an chinois, un week-end d'animations dans l'Ouest

- Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde - Mais au fait, comment on dit en créole : "monter sur se grands chevaux"

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Les averses accompagnent les fortes chaleurs

Érosion côtière : "L'idée, c'était d'être proche de la mer et on en paie le prix"



D'année en année, les plages reculent. Non, il ne s'agit pas d'un mythe : le phénomène de l'érosion côtière est réel et concerne bien La Réunion. Cela fait maintenant 15 ans que le BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières) étudie l'évolution du littoral sur certains secteurs de l'île. Et non, il n'y a pas que Saint-Gilles qui est concerné. "L'idée, c'était d'être proche de la mer et on en paie un peu le prix" estime Rémi Bellon, en charge de la problématique du littoral.

Mort du violoniste de jazz Didier Lockwood

Le grand violoniste de jazz Didier Lockwood est mort dimanche d'une crise cardiaque à Paris à l'âge de 62 ans, laissant un grand vide sur la scène musicale bien au-delà des frontières de l'Hexagone. L'artiste est décédé après avoir donné un concert la veille au soir au bal Blomet, une salle de jazz parisienne. Didier Lockwood était venu à La Réunion à plusieurs reprises. La dernière fois c'était en octobre 2017 où il s'était produit avec des artistes indiens



S'amuser en découvrant l'île autrement - Quizithèmes : la nouvelle application 100% péi



En développement depuis le mois de juin 2017, l'application Quizithème est disponible sur Facebook, Instagram et smartphones depuis fin janvier 2018. L'initiative pour le moins originale a le mérite de mieux faire (re)découvrir l'île de la Réunion auprès de ses habitants. A la fois ludique, éducative et gratuite, elle se destine également aux touristes qui souhaiteraient découvrir l'île autrement.



TCO : Pour le Nouvel an chinois, un week-end d'animations dans l'Ouest



Xīn nián kuài lè ! Ce vendredi 16 février, La Réunion a fêté la nouvelle année chinoise placée sous le signe du "Chien de terre". À cette occasion, le Territoire de la Côte Ouest le promet "vous en aurez plein les yeux et les papilles !". Des animations sont prévus jusqu'à la fin du mois de février dans l'Ouest de l'île. Nous publions ci-après les programmes :



Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde - Mais au fait, comment on dit en créole : "monter sur se grands chevaux"



Avis aux nouveaux arrivés sur l'île ou aux Réunionnais qui veulent perfectionner leur langage. Des expressions cocasses, des mots poétiques ou encore des formules très imagées, découvrez chaque jour avec Imaz Press la signification d'une expression française en créole, et inversement ! Pour aujourd'hui savez-vous comment on dit "monter sur ses grands chevaux"



Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Les averses accompagnent les fortes chaleurs



Pour ce lundi 19 février 2018, le temps reste similaire aux jours précédents sur le département nous dit Météo-France. Le ciel reste couvert même si le soleil fait quelques percées, et des averses sont à prévoir. Nous publions ci-après l'intégralité du bulletin :