Ce lundi 19 février 2018, une vigilance orages a été décrétée par Météo France. Elle est entrée en vigueur dès 11h30 sur les zones Nord, Est et Sud-Est avant d'être étendue à l'ensemble de l'île à 12h30. Une cinquantaine d'impacts a été enregistrée depuis 11 heures ce matin. Des cumuls de pluies localement importants sont également attendus. Nous publions le communiqué de Météo France ci-dessous.

Cette après midi, le contexte orageux se renforce. Ces orages pourront être accompagnés de cumuls de pluies localement importants ainsi que d'une activité électrique marquée.

Le contexte orageux se généralise à toute l'île. En plus du Nord, de l'Est et du Sud-Est, les zones Ouest et Sud passent également en vigilance. Une cinquantaine d'impacts a été enregistrée sur l'île depuis 11h ce matin.

Ce bulletin sera réactualisé ce jour vers 17heures.

Par ailleurs, une vigilance crues de niveau jaune (premier niveau d'alerte) a été émis pour la rivière Saint-Denis. La préfecture appelle à la prudence à proximité des radiers

[#VIGILANCE CRUES] Maintien du niveau jaune pour la rivière Saint-Denis > https://t.co/Jp22Z78OcT ⚠ Prudence notamment à proximité des radiers. pic.twitter.com/Nfr9eEYO3A — Préfet de La Réunion (@Prefet974) 19 février 2018

