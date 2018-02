Pour ce lundi 19 février 2018, le temps reste similaire aux jours précédents sur le département nous dit Météo-France. Le ciel reste couvert même si le soleil fait quelques percées, et des averses sont à prévoir. Nous publions ci-après l'intégralité du bulletin :

Peu d'évolution à attendre pour ce lundi. L'environnement reste instable sur le département.

Le début de journée est clément sur l'Ouest et le Sud, quelques averses s'attardent au lever du jour sur les régions de l'Est. Au fil des heures, l'intérieur de l'île se charge de gros nuages. Les premières averses concernent les hauteurs de l'Est puis, au fil du temps, ces averses localement modérées, se généralisent à l'ensemble des hauts. Ces pluies sont accompagnées de coups de tonnerre.

Par débordement, des averses sont attendues en zones littorales par place, comme du côté de Sainte Rose ou vers la route en Corniches par exemple. La couverture nuageuse étant bien importante, le soleil aura beaucoup de mal à montrer le bout de son nez.

Les températures sont toujours élevées avec 31 à 33 dg attendues sur le bord de mer. Pour information, avec une température de 32 dg et une humidité de 70%, la température ressentie par les personnes dépasse les 42 dg.

Le vent se fait discret, de secteur Est dominant, les rafales ne dépassent pas les 35 km/h sur les côtes Nord et Sud. Les brises prédominent ailleurs. La mer est peu agitée en général. Une petite houle de Sud-Ouest déferle le long des côtes Ouest et Sud. Elle est prévue être voisine des 2 mètres la nuit suivante.