Publié il y a 11 heures / Actualisé il y a 1 heures

Un arrêté bien réel, une plaisanterie qui l'est tout autant. En Vendée, le maire de Challans a pris un arrêté municipal portant "obligation d'ensoleillement toute la journée du lundi au dimanche et de pluie trois nuits pour semaine". Une initiative partie d'une boutade et qui a de quoi faire sourire.

