Le site RetardVol.fr analyse les vols retardés d'au moins 30 minutes à l'arrivée de la ligne Paris-La Réunion. Cinq compagnies aériennes desservent l'île depuis les aéroports d'Orly et de Roissy Charles-de-Gaulle. Si vous voulez être à l'heure, préférez les services d'Air Austral à ceux de French Bee indique le classement de cette publication. (Photo d'illustration)

Quelle compagnie aérienne faut-il prendre pour être sûr d’atteindre sa destination en temps et en heure ? Vous vous posez peut-être cette question ou vous vous l'êtes déjà posée. RetardVol.fr expose plusieurs élements pour vous aider à vous décider. Cette entreprise gère les démarches administratives liées à l’indemnisation de passagers qui ont vu leur vol annulé ou retardé.

Pour réaliser son top 5, elle se base sur les voyages des compagnies ariennes réalisés entre le 14 juillet 2017 et le 15 février 2018. Ceux d'Air France, de XL Airways, de Corsair, de French Bee, la filiale locale d'Air Caraïbes, et d'Air Austral. La société passe ainsi au crible 902 vols sur les lignes suivantes: AF642, AF744, SE1150, SE1250, SE1350, UU974, SS910, BF700. Et se fonde sur les données fournies par le site Flight radar.

La structure dresse le constat suivant. Vous avez plus de chance d’arriver à l’heure en montant à bord d’un avion d'Air Austral, très loin devant ses concurrents à en croire la publication. "Air Austral se démarque d’ailleurs assez nettement en terme de ponctualité de ses concurrents : seulement 13 % de ses vols ayant au moins 30 minutes de retard et plus", constate RetardVol.fr.

À contrario, French Bee affiche un taux de perturbation de 43 % toujours selon cette même analyse sur la ligne Paris-Réunion. XL Airways, Air France et Corsair se classent respectivement deuxième, troisième et quatrième avec 27 %, 28 % et 31 % de taux de vols perturbés par un retard. "Air Caraïbes (French Bee) est également la moins bien notée pour les retards de plus d’une heure (12% des vols) et les annulations (4% des vols)", souligne RetardVol.fr.

La société rappelle l’indemnité financière pour les voyageurs en cas de retard de plus de trois heures ou d’annulation de vol prévue par les règles européennes. Elle serait de 400 euros par passager car la distance Paris-Réunion fait plus de 3.500 kilomètres.

"N’oubliez pas de consulter notre comparatif des compagnies pour savoir lesquelles appliquent le règlement Européen et celles qui l’appliquent difficilement. Par exemple, même si Air France est moins ponctuel qu’Air Austral sur cette ligne, vous obtiendrez plus facilement une indemnité avec Air France en cas de retard ou de vol annulé qu’avec Air Austral", indique le site qui n’oublie bien sûr pas de rappeler à ses potentiels clients qu’elle effectue les démarches "pour vous".

ts/www.ipreunion.com