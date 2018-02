Publié il y a 35 minutes / Actualisé il y a 35 minutes

Laurent Wauquiez, tout récent patron des LR, est au centre d'une tempête politico - médiatique depuis qu'il a cru (ou feint de croire) qu'il pouvait "balancer" sur tout le monde - y compris ses amis supposés -, devant des dizaines d'étudiants sans que cela ne se sache jamais. Naïveté affligeante, jugent certains, coup de com' monté de toutes pièces, fustigent d'autres. Impossible de le savoir pour le moment.Ce que l'on sait par contre est que dans ce grand déballage Laurent Wauquiez a accusé Nicolas Sarkozy de mettre ses proches sur écoute. Ce que l'on sait aussi est qu'il y à peine quelques année le même Laurent Wauquiez collait Nicolas Sarkozy encore plus que son ombre. Comment le sait-on ? On a les images réalisées lors du séjour à La Réunion de Nicolas Sarkozy alors en campagne pour la présidentielle de 2007.

