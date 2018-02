Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce mardi 20 février 2018, d'importants embouteillages se sont formés sur Saint-Denis. En cause : le basculement du route du Littoral. Actuellement, la circulation se fait sur une voie vers l'ouest et deux vers le nord. Les bouchons remontent jusqu'au cimetière de l'est du côté du Boulevard Lancastel.

