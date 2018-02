Ce mardi 20 février 2018, plusieurs rivières du nord et de l'est sont passées en vigilance crues niveau jaune. Faute à l'activité orageuse donnant localement de fortes averses sur les hauts de l'île. Prudence est de mise dans le cadre des activités exposées sur l'ensemble des cours d'eau concernés par les pluies, principalement en cas de submersion de radiers. (Photo archives)

Les cours d'eau concernés sont les rivières Saint-Denis, des Pluies, Sainte-Suzanne, Saint-Jean, des Roches et des Marsouins. "L'activité orageuse affecte plus particulièrement les hauts du Nord et de l'Est, faisant réagir les bassins versants de ces secteurs" indique le bulletin de Vigicrues Réunion.

