BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi 20 février 2018



Ligne Paris-Réunion - Selon le site RetardVol.fr - La compagnie Air Austral plus ponctuelle que ses concurrents

Le site RetardVol.fr analyse les vols retardés d'au moins 30 minutes à l'arrivée de la ligne Paris-La Réunion. Cinq compagnies aériennes desservent l'île depuis les aéroports d'Orly et de Roissy Charles-de-Gaulle. Si vous voulez être à l'heure, préférez les services d'Air Austral à ceux de French Bee indique le classement de cette publication.

En Vendée, un arrêté municipal qui oblige le soleil à briller

Un arrêté bien réel, une plaisanterie qui l'est tout autant. En Vendée, le maire de Challans a pris un arrêté municipal portant "obligation d'ensoleillement toute la journée du lundi au dimanche et de pluie trois nuits pour semaine". Une initiative partie d'une boutade et qui a de quoi faire sourire.

Un tour du monde pour apprendre à protéger l'écosystème marin

Elles veulent faire le tour du monde pour protéger les écosystèmes marins. Stéphanie Le Bonniec et Vanessa Estrade, dont l'association est basée à La Réunion, ont lancé un projet baptisé "Oceanum" dont l'objectif est de recueillir le maximum de témoignages aux quatre coins du globe pour favoriser le développement durable et mieux appréhender la question de la protection et de la conservation.

Le déballage continue - Pour Wauquiez, il y a "une dictature totale en France" avec Macron

Laurent Wauquiez estime qu'avec Emmanuel Macron et "les guignols" de La République en Marche (LREM), "il y a une dictature totale en France", selon de nouveaux extraits de ses propos devant des étudiants lyonnais diffusés lundi par Quotidien, sur TMC.

Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde - Mais au fait, comment on dit en créole : "blaguer, plaisanter"

Avis aux nouveaux arrivés sur l'île ou aux Réunionnais qui veulent perfectionner leur langage. Des expressions cocasses, des mots poétiques ou encore des formules très imagées, découvrez chaque jour avec Imaz Press la signification d'une expression française en créole, et inversement ! Pour aujourd'hui savez-vous comment on dit "blaguer, plaisanter"

Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - C'est toujours la pluie

La pluie et les nuages seront toujours au rendez-vous ce mardi 20 février 2018, annonce Météo France