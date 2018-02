Publié il y a 6 heures / Actualisé il y a 3 heures

Depuis le mois de janvier, les prix flambent sur les étals de fruits et légumes. Suite aux fortes pluies et aux mauvaises récoltes, les produits frais s'affichent à prix d'or au coeur des marchés. Pas facile pour les maraîchers et agriculteurs de faire autrement, au vu des pertes sur leurs terrains. C'est ensuite au consommateur de s'adapter, soit en continuant à acheter bringelles et tomates, fussent t-elles à 10 euros le kilo, soit en se tournant vers légumes surgelés ou en conserve. Et vous, comment vous faites ? N'hésitez pas à nous partager votre témoignage en commentaire !

Depuis le mois de janvier, les prix flambent sur les étals de fruits et légumes. Suite aux fortes pluies et aux mauvaises récoltes, les produits frais s'affichent à prix d'or au coeur des marchés. Pas facile pour les maraîchers et agriculteurs de faire autrement, au vu des pertes sur leurs terrains. C'est ensuite au consommateur de s'adapter, soit en continuant à acheter bringelles et tomates, fussent t-elles à 10 euros le kilo, soit en se tournant vers légumes surgelés ou en conserve. Et vous, comment vous faites ? N'hésitez pas à nous partager votre témoignage en commentaire !