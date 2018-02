Ce jeudi 15 février 2018, des divergences entre les tarifs d'Air Austral ont été constatés sur son site ainsi que sur sa page dédiée à la continuité territoriale. La compagnie aérienne l'explique par une "erreur". Nous publions le communiqué à ce sujet ci-dessous.

Le 15 février 2018, des divergences tarifaires ont été constatées entre le site de réservation classique de la compagnie Air Austral et sa page dédiée à la continuité territoriale. Une page qui vise à proposer aux passagers des facilités supplémentaires en ligne, pour tester leur éligibilité aux bons de continuité territoriale, et leur offrir la possibilité de pré-réserver leur voyage.

Afin de procéder aux vérifications nécessaires et à la demande de son Président Directeur Général, la compagnie a déclenché le jour même un audit interne, dont les conclusions après une semaine d’analyses approfondies des processus, ont été remises ce matin.

L’origine des divergences tarifaires constatées a été clairement identifiée. Ces dernières, résultent d’une erreur involontaire et ponctuelle de retranscription informatique, liée à une gestion manuelle des systèmes. En résumé, 3 tarifs introduits sur le site classique de la compagnie, n’ont pas été disponibles du 5 janvier au 15 février, sur le moteur de pré-réservation dédié à la continuité territoriale, entraînant ces divergences tarifaires. Les premières mesures correctrices ont d’ores et déjà été appliquées et l’automatisation du système est à l’étude.

Si les impacts du dysfonctionnement restent circonscrits et le caractère non intentionnel de cette affaire avéré, la compagnie tient à présenter ses excuses aux 149 passagers concernés, qui de part ces divergences ont pu manquer une opportunité de tarifs inférieurs. Contactés individuellement, ces derniers se verront rembourser le différentiel tarifaire qui représente au global un montant de 8 116 euros. La compagnie ayant été hors marché sur la période, estime le montant de perte sur chiffre d’Affaires à 90 000 euros.