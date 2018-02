Publié il y a 8 heures / Actualisé il y a 6 heures

Nouvelle galère ce jeudi matin 22 février 2018 pour les automobilistes arrivant de l'ouest et voulant se rendre dans le nord. Des embouteillages ont commencé à se former à l'entrée de la route du littoral vers 5h30. A 7 heures il y avait 15 km de bouchon, les véhicules circulant pare-choc contre pare-choc dès la fin du viaduc de Saint-Paul. C'est un débasculement tardif de la portion de route comprise entre la Grande Chaloupe et la Possession qui est à l'origine de cet énorme embouteillage (Photo Jérôme Anastasia Rivière/radar974/Facebook)

Nouvelle galère ce jeudi matin 22 février 2018 pour les automobilistes arrivant de l'ouest et voulant se rendre dans le nord. Des embouteillages ont commencé à se former à l'entrée de la route du littoral vers 5h30. A 7 heures il y avait 15 km de bouchon, les véhicules circulant pare-choc contre pare-choc dès la fin du viaduc de Saint-Paul. C'est un débasculement tardif de la portion de route comprise entre la Grande Chaloupe et la Possession qui est à l'origine de cet énorme embouteillage (Photo Jérôme Anastasia Rivière/radar974/Facebook)