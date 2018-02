Publié il y a 12 heures / Actualisé il y a 9 heures

Depuis le 6 février 2018, la Réunion connaît une activité orageuse intense et aucune région de l'île n'est épargnée. 1600 impacts de foudre dans l'Est le 15 février, 500 impacts de foudre le 19 février et une bonne centaine le 20 février : Jacques Écormier, chef prévisionniste, explique ces chiffres élevés par "des vents chauds, humides et instables".

