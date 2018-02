Dans son mensuel de mars 2018, l'association UFC-Que choisir fait sur le point sur des médicaments pour enfants "inutiles ou dangereux". En cas de toux, rhume, régurgitations et reflux, certains produits tels que les sprays décongestionnants, certains sirops ou poudres sont plutôt à éviter. Le collectif donne des conseils à suivre pour soigner sans forcément avoir recours aux traitements médicamentaux.

"Trop de médicaments pour enfants sont inutiles ou dangereux" tranche l'association de consommateurs UFC-Que Choisir. Dans sa liste de médicaments, on y trouve ceux estampillés utiles ou ceux qui sont plutôt à éviter. Dans ces derniers, il y a par exemple les sprays antiseptiques qui "ne font pas mieux que les solutions à base d'eau salée" mais peuvent provoquer irritations et allergies.

Pour nettoyer le nez de bébé, il faudrait également faire l'impasse sur les sprays décongestionnants. Selon le collectif, rien ne vaut des dosettes de sérum physiologique ou des sprays à base d'eau salée.

Côté toux, certains sirops ou poudres font partie des produits à "éviter". L'association invite à consulter un médecin pour connaître le cause de ladite toux avant d'essayer de la calmer.

Dans le domaine de la diarrhée, "les antiseptiques intestinaux (panfurex, nifuroxazide), également sur ordonnance et réservés aux plus de 2 ans, n’ont aucun effet sur la diarrhée aiguë et sont même potentiellement toxiques pour l’enfant (troubles allergiques, effets indésirables cutanés graves…). À éviter !", tranche l'association.

Le collectif invite aussi à ne pas surtraiter le reflux du nourisson. "Courant mais néanmoins pénible (...) le reflux du nourisson est la plupart du temps absolument bénin, ne justifiant pas de proposer un traitement médicamenteux" conclue le point du mensuel.

L'ensemble des recommandations de l'association de consommateurs est à retrouver par ici.