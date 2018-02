Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 3 heures

Les salariés et patrons du secteur de l'artisanat, la CGTR et la CFDT "Bâtiment travaux publics" (BTP) et la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) manifesteront le jeudi 1er mars 2018 devant la préfecture de Saint-Denis. Soutenus par la Chambre de Commerce et d'industrie de La Réunion (CCIR), ils s'opposent à la suppression de l'allocation logement accession pour les ménages les plus modestes. Ce dispositif permet le versement d'une aide mensuelle aux primo-accédants de logements sociaux en fonction de leurs ressources mais le gouvernement vient de le supprimer dans son projet de loi de Finances 2018. (Photo d'archives)

