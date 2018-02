Ce mardi 20 février 2018 s'est tenue la cérémonie nationale de remise des prix du Concours des Outre-Mer Durables organisée par l'association des Eco Maires dans le cadre des Trophées éco action à l'Assemblée Nationale. La Possession a reçu un trophée qui a été remis à la maire Vanessa Miranville. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Semader

La Ville de La Possession, en partenariat avec la 'Semader et le CAUE remportent le 2ème prix du concours avec l'action "2025, j’imagine ma ville de demain" pour Cœur de Ville. Une belle visibilité pour la ville et une reconnaissance pour toutes les équipes mobilisées depuis 2013. Depuis 4 ans, la Ville de La Possession et la Semader, en partenariat avec le CAUE organisent l’action scolaire "2025, J’imagine ma ville de demain" chaque année dans les établissements scolaires du territoire.

Cette action s’inscrit dans la démarche de construire le volet humain du projet urbain en développant des actions concrètes qui vont permettre aux habitants de se projeter et s’approprier leur futur cadre de vie.

L’initiative a pour objectif de faire vivre, et ce dès le démarrage du projet Cœur de Ville, la réalité du nouveau centre-ville de La Possession auprès des générations futures : nouveaux usages de la ville, nouvelle politique d’urbanisme, nouvelle typologie d’habitat, nouveaux concepts urbains comme l’ecoquartier, la Smart City… Le but de l’action est d’amener les élèves à prendre conscience de la nécessité de réaliser un urbanisme durable avec un meilleur respect de l’environnement. Le projet donne aux élèves des clés pour comprendre notre cadre de vie particulier, à travers les notions de patrimoine, de topographie, de mobilité…

Depuis 2013, plus de 500 élèves ont participé ainsi à cette action. Autant de futurs usagers, sensibilisés à la Ville de demain ! En 2018, pour cette nouvelle édition, l’accent est mis sur la phase chantier; L’occasion pour les élèves de primaire-collège-lycée de La Possession de s’immerger dans les métiers de la construction, de passer de la théorie à la pratique,de voir concrètement les principes de l’architecture bioclimatique, défendus à Coeur de ville.

Pour Vanessa Miranville, Maire de La Possession, qui a reçu le prix remis par Mme A. Girardin, Ministre des Outre Mer, " la vérité sort de la bouche des enfants ". Car en effet, " lorsque nous avons demandé aux enfants Possessionnais ce qu'est La Ville d'aujourd'hui et ce qu'ils veulent comme Ville demain, ils nous ont dessiné une Ville actuelle pleine de bruits, de pollution, de béton et de gens isolés les uns des autres, puis une Ville du futur apaisée pleine de nature, de calme, et de personnes de tout âge et toute origine partageant des moments ensemble....Nous travaillons avec nos enfants, les Citoyens de demain pour que cette vision devienne la réalité de l'écoquartier et Smartcity coeur de La Possession."

• Concours des Outre-Mer durables : une vitrine nationale pour La Réunion, une reconnaissance pour La Possession

Le Concours des Outre-Mer durables organisé par l’association des Eco Maires depuis 2011 dans le cadre de l’Année des Outre-mer français a pour ambition de mettre en avant les initiatives des collectivités ultramarines en matière de développement durable et de valoriser leur engagement dans une démarche d’amélioration continue de l’environnement sur leur territoire.

La Ville de La Possession, la Semader et le CAUE, avec leurs partenaires, sont fiers de recevoir ce prix qui témoigne de l’engagement des équipes pour développer au quotidien un projet qui réponde aux aspirations des habitants. C'est une reconnaissance de l'exigence environnementale qui anime la réalisation de la 1ère Smart City de l'île.

C’est également une belle opportunité de rayonnement pour la Ville, mise à l’honneur pour son approche territoriale innovante et son engagement sociétal, à l’heure où 2018 marque l’année de la concrétisation pour Cœur de Ville avec pas moins de 400 familles accueillies au premier semestre.

• Les éco maires : 2000 colletivités adhérentes mobilisées

L’Association Les Eco Maires rassemble depuis 1989 les maires et les élus investis dans le développement durable et fédère des territoires valorisant le travail au service de la protection de l’environnement. Réseau comptant plus de 2000 collectivités adhérentes en France métropolitaine et en Outre-mer, Les Eco Maires valorisent les actions en lien avec le développement durable et apporte une aide méthodologique et institutionnelle, et les invite à développer une réflexion sur les enjeux de la protection de l’environnement.