Le préfet de La Réunion Amaury de Saint-Quentin a dévoilé ce vendredi 23 février la nouvelle liste des produits du bouclier qualité-prix pour l'année 2018. Dans le panier : 109 produits pour 288 euros avec une part majoritaire de produits locaux pour la première fois depuis la création. Il sera disponible à partir du 20 mars dans 53 grandes surfaces.

Filet de poulet nature, pain au lait choco pépites, pain de mie complet, carri poulet et lentilles grises : voici les nouveautés du bouclier qualité-prix 2018. Ces cinq produits locaux remplacent eux mêmes trois produits péi : le steak haché 15% de matière grasse, le jambon de dinde et les haricots blancs en sachet de 1 kg. Le panier gagne deux produits par rapport à l'année 2017 et diminue d'un euro soit 109 produits pour 288 euros. Avec en supplément une part majoritaire de produits locaux, 55 contre 54 d'importations. "On a réussi le triplé" lance Loïc Armand, secrétaire général pour les affaires régionales.



Loïc Armand, secretaire général aux affaires régionales se félicite du bouclier qualité-prix 2018 pic.twitter.com/5mHutl7gyn — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 23 février 2018

Dans le panier composé de 10 produits de première nécessité, la liste reste inchangée par rapport à l'an dernier. Sept produits sont locaux : poule entière, riz jasmin (10 kg), pâtes fraîches (500 g), farine ménagère Type 55 (1 kg), huile de tournesol (1 l), lait demi-écrémé vitaminé (1 l), oeufs frais gros calibre datés du jour de ponte (x 12). Trois produits sont de gamme économique avec des tomates pelées en boite 4/4, sardines à l'huile (boîte 1/4) et du beurre doux (plaquette 250 g). Chaque produit du panier global coûte en moyenne 2,64 euros, soit une baisse de 5 centimes par rapport à 2017 et 10 centimes par rapport à 2013.



L'objectif de cette nouvelle mouture : privilégier toujours plus les produits locaux et supprimer ceux sans intérêt nutrionnel évident. Retrouvez la liste des grandes surfaces partenaires sur le site de la préfecture.





