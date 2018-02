Publié il y a 8 heures / Actualisé il y a 8 heures

Selon une information publié par lepoint.fr ce vendredi soir 223 février 2018, Thierry Robert a été condamné par la cour d'appel de Paris à verser 40 0000 euros de dommages et intérêts à verser à son ex assistante parlementaire pour harcèlement sexuel et moral et rupture abusive de contrat

