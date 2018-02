Dans le cadre de la semaine de la pêche responsable - qui se déroule du 19 au 25 février 2018 - une conférence est organisée à ce sujet au parc marin Kélonia ce vendredi 23 février. Cela fait maintenant plusieurs années qu'un partenariat a été mis en place avec les palangriers, Kélonia et Ifremer pour réduire l'impact de la pêche sur les tortues marines.

"Actuellement, plus de la moitié des patrons pêcheurs participent à ce programme basé sur le volontariat" indique le parc Kélonia. À l'initiative des pêcheurs de La Réunion, un partenariat entre palangriers, Kélonia et Ifremer a été mis en place depuis plusieurs années afin de réduire l'impact de la pêche à la palangre sur les tortues marines.

Cette coopération a permis l'étude des interactions entre tortues et palangres afin de proposer des mesures de gestion et de limitation des impacts. Ce même programme a également entraîné une avancée dans les connaissances sur les tortues caouannes de l'Océan Indien. Il a effectivement permis de mettre en évidence les parcours migratoires à partir des principaux sites de ponte - à savoir l'Oman et l'Afrique du Sud.

Kélonia participe à la semaine de la Pêche responsable en proposant une conférence ce vendredi 23 février à 18 heures. Gratuite sur réservation au 0262 34 81 10, elle porte comme thème : "Protection des tortues marines : les pêcheurs réunionnais s’engagent".