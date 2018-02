Des averses pourront se déclencher durant la journée de ce vendredi 23 février 2018. Localement soutenues, elles devraient concerner l'ensemble de l'île. Nous publions le bulletin de prévisions de Météo France ci-dessous.

Les premières heures de la journée sont plutôt calmes. Mais rapidement, des cumulus se développent et gagnent en verticalité. Un ciel gris se généralise alors à l'ensemble du département. Des averses se déclenchent. Elles sont localement soutenues et se produisent sans réelle préférence de région. Des coups de tonnerre se font entendre. La journée devient très maussade.



Le vent de Nord est faible, et bien souvent c'est un régime de brises qui est en place.



La mer est belle à peu agitée.