La réserve marine de La Réunion et l'école de la Souris Blanche de Trois Bassins inaugurent ce jeudi matin 23 février 2018 une aire marine éducative (AME) . Cette zone maritime littorale de petite taille sera gérée de manière participative par les élèves de l'école primaire et les enseignants. "La classe est ainsi placée au sein d'une dynamique territoriale faisant appel à l'expertise de l'école et de la commune concernée, mais aussi d'associations d'usagers ou de protection de l'environnement ainsi que des professionnels de la mer et du littoral (les pêcheurs, les scientifiques...)" expliquent les promoteurs du projet. "C'est une démarche à la fois scientifique, citoyenne et qui promeut la protection de l'environnement marin et la connaissance du patrimoine maritime, y compris des métiers de la mer" ajoutent-ils

