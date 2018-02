Orange organise le premier tournoi eSport à La Réunion en présence de la joueuse internationale Kayane. La "Kayane Session" en partenariat avec l'association Geek.re commencera à 8h ce samedi 24 février à la cité des arts. Nous publions ci-après le communiqué d'Orange Réunion dans son intégra.

Du 22 au 24 Février 2018, Orange accueille la joueuse professionnelle Kayane, et membre de la Team Orange. Orange déploie la fibre optique sur l’ensemble du territoire français, en accompagnant les foyers et les entreprises dans le déploiement du numérique. C’est la garantie d’excellence dans la chaîne technique qui permet une expérience optimale et exceptionnelle pour tous.

Aujourd’hui, le jeu vidéo est devenu la 2ème industrie culturelle en France derrière la littérature. Son chiffre d’affaires est en constante croissance et on l’estime à 2.8 milliards d’euros en 2015. L’ eSport désigne la pratique compétitive du jeu vidéo, où les meilleurs joueurs s’affrontent sur des compétitions individuelles ou par équipe. Ces parties sont potentiellement retransmises dans le monde entier.

Afin d’accompagner le développement et la pratique de l’eSport, Orange se positionne en qualité " d’équimentier " grâce à sa Fibre optique. Cette Fibre offre aux joueurs amateurs ou professionnels un débit qui leur accorde rapidité et réactivité dans leur pratique du jeu vidéo.

Orange, équipementier de la Kayane Session à la Cité des Arts

Orange a déployé un accès fibres 100% fibre 500 Mégabits/s pour le réseau à la cité des Arts permettant à tous les joueurs de partager une expérience de jeu incomparable avec un réseau ultra-rapide. Orange déploie la Fibre optique dite FttH (Fiber to the Home) à la Réunion avec l’ambition forte de couvrir 80% des foyers réunionnais.

Et le samedi 24 février à la Cité des arts, un tournoi eSport est organisé en partenariat avec l’association Geek.re sur les jeux "King of Fighter " et " Dragon Ball FighterZ " à partir de 8h30, avec 2 places à gagner pour la Paris Games Week. Et la Kayane session, à partir de 10H00, où la joueuse professionnelle proposera du coaching et des dédicaces à ses fans présents.