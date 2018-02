L'Institut universitaire technologique de Saint-Pierre annonce l'ouverture du département "techniques de commercialisation" dès la rentrée 2018/2019. Ce nouveau diplôme universitaire technologique (DUT) qui vise à renforcer l'offre de formation dans le tertiaire sera présenté lors de la journée porte ouverte qui a lieu ce samedi 24 février 2018 de de 9h à 16h

À la rentrée 2018/2019, le diplôme techniques de commercialisation sera dispensé sur le campus de l’IUT à Saint-Pierre et viendra renforcer l’offre de formation existante. Les futurs bacheliers peuvent dès à présenter saisir leur vœu sur Parcoursup et venir rencontrer l’équipe pédagogique lors de la Journée Portes Ouvertes de l’IUT le samedi 24 février.

L’intérêt des bacheliers de La Réunion pour le DUT Techniques de Commercialisation s’apprécie directement par le nombre de vœux exprimés sur l’application APB (nouvellement Parcoursup). Pour la première année, 30 places seront ouvertes à la rentrée 2018. L’ambition affichée est claire : "l’IUT devrait compter 10 départements avec une capacité d’accueil totale de 1000 étudiants" prévoit Richard Lorion, directeur de l’IUT.

"Avec ce DUT, accessible avec un niveau bac, nous offrons aux étudiants du territoire la possibilité de bénéficier localement d'un cursus professionnel de qualité qui leur permet de s'insérer immédiatement dans la vie active ou de poursuivre leurs études au sein d'autres filières de l’Université de La Réunion, notamment l'Institut d'administration des entreprises (IAE)", souligne Frédéric Miranville Président de l'Université de La Réunion.

Programme de la formation

Le DUT Techniques de Commercialisation forme en 2 ans à tous les champs de métiers du commerce. Les compétences visées sont larges. Le diplômé TC est polyvalent, il intervient dans toutes les étapes de la commercialisation : de l’étude de marché à la vente en passant par la stratégie marketing, la communication commerciale, la négociation achat et la négociation vente, la relation client, etc. Il est prêt à opérer dans tous les secteurs de l’activité économique : banque, assurance, gestion de patrimoine, immobilier, import3export, transport, communication, évènementiel, grande distribution, commerce de détail, industrie.

Le programme pédagogique national prévoit un socle d’enseignements communs et identiques, et prévoit également 20% d’enseignements spécifiques à la zone régionale. À La Réunion, l’accent a été mis sur des études de cas et projets tutorés portant sur la commercialisation de produits et services des secteurs agroalimentaire, réseaux et télécommunications et énergies renouvelables. Un deuxième axe local est le renforcement de l’anglais et l’enseignement du chinois.

Une réponse aux besoins des professionnels

L’ouverture d’un département TC répond à la forte demande du secteur commercial de l’île depuis une dizaine d’année. Les nouveaux diplômés pourront postuler dans les commerces en plein développement : sport, multimédia, biens culturels, etc. Les autres débouchés des diplômés TC se situent dans les secteurs à fort potentiel de croissance : TIC, Agrolalimentaire, tourisme, énergie et environnement. Ces quatre secteurs prioritaires sont bénéficiaires de la programmation 2014-2020 Feder (fond européen de developpement).

