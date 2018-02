Ce dimanche 25 février 2018, la gendarmerie a dressé le bilan des contrôles routiers du week-end. Sur 101 infractions graves relevées, 8 permis ont été retirés. Un motocycliste a notamment été contrôlé à 148 km/h sur une portion de la route des Tamarins limitée à 90 km/h. Nous publions le communiqué des forces de l'ordre ci-dessous.

Au total 101 infractions graves génératrices d'accident relevées - 08 permis retirés.

- 22 alcoolémies (6 délictuelles);

- Une conduite sous l'emprise de stupéfiants;

- 21 dépassements vitesses avec interception dont l'un circulait au volant de sa 208 à la vitesse de 138 km/h, retenue 131, sur une voie limitée à 90 km/h et présentait une alcoolémie de 0,82 mg/ litre d'air expiré. Un autre motocycliste a été contrôlé à la vitesse de 148 km/h pour une limitation à 90 km/h sur route des Tamarins, commune de St Paul.

Les trois véhicules banalisés de l'EDSR, équipé d'un appareil de vitesse contrôle sanction automatisé ont enregistré 40 infractions

Par ailleurs, 18 autres infractions liées aux comportements dangereux ou au non-port des équipements de sécurité ont été relevée par les motocyclistes de l'EDSR.



A noter également qu'au seul bilan des deux nuits écoulées, nos camarades des unités territoriales et du détachement d'intervention de la gendarmerie mobile, sont intervenus sur 9 accidents de la circulation dont trois avec des conséquences corporelles. 4 de ces sinistres (un corporel) ont été provoqués par l'alcoolisation du conducteur. Deux autres conduites sous l'emprise de l'alcool ont été constatées d'initiative au cours des patrouilles nocturnes.



Face à ce bilan peu encourageant pour la sécurité routière, la gendarmerie poursuit ses efforts pour continuer à combattre le plus efficacement possible les comportements dangereux des usagers.