Dimanche matin 25 février 2007. Le cyclone Gamède se déchaîne sur La Réunion. Des rafales de vent a plus de 150 km/h sont enregistrées. La mer est agitée par une houle cyclone provoquant des creux de 10 mètres. Gonflés par les pluies torrentielles générées par le météore, les cours d'eau entrent en crue. Le pont au-dessus de la rivière Saint-Etienne dans le sens Saint-Louis - Saint-Pierre ne résiste pas. Vers 6 heures 30 dans un fracas de fin du monde, il s'effondre dans les flots bouillonnants. Le plus vieux des deux ouvrages d'art, celui réservé à la circulation Saint-Pierre Saint-Louis, résiste aux assauts du cyclone. Le nouveau pont de la Rivière Saint-Étienne sera inauguré une peu plus de 6 ans plus tard, le lundi 10 juin 2013. Il est officiellement mis en service le mardi 11 juin dans le nord - sud. Revivez en images les moments les plus intenses de ce cyclone

