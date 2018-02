Quatre centres de formation ont répondu présents pour prendre part à cet événement : Forma Conseil, ICCI, ISEC Formation et One2One. Près de 200 jeunes, inscrits ou non à la Mission Locale Nord, sont attendus pour participer au job dating organisé de 8h30 à 12h dans les locaux de l’antenne de Sainte-Clotilde, au 6 bis, Avenue Desbassyns.

L’offre en contrats de professionnalisation, souvent noyée dans le flot général d’offres, reste trop peu visible pour les jeunes. Consciente de cette problématique, La Mission Locale Nord a donc mis en place une action ciblée, visant à faciliter l’accès aux contrats pros pour des jeunes qui peinent à se faire connaître des entreprises et montrer leur potentiel. Quarante postes seront proposés en contrat de professionnalisation pour des jeunes de 16 à 25 ans.

Les contrats de professionnalisation proposés dans le cadre de la première édition de La Diagonale des Pros concernent des secteurs d’activité pourvoyeurs d’emplois à La Réunion : vente, commerce, secrétariat, comptabilité, gestion.

(*)La Mission Locale Nord, association de service public, s’engage au quotidien pour proposer un accompagnement global aux jeunes de 16 à 25 sortis du système scolaire et leur permettre de découvrir le monde de l’entreprise, de réussir leur insertion professionnelle. La Mission Locale Nord, compte six lieux d’accueil répartis sur les communes de Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne, ainsi que trois sites dédiés à la Garantie Jeunes. Chaque année, les conseillers de La Mission Locale Nord orientent et suivent quelques 6000 jeunes engagés dans un projet de formation professionnelle et d’insertion