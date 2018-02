Comme les jours précédents, la couverture nuageuse pourrait gagner l'ensemble du département à la mi-journée. Des averses sont attendues sur les hauteurs, plus particulièrement des hauts de Saint-Paul jusqu'à ceux de l'Étang-Salé. Nous publions les prévisions de Météo France ci-dessous.

Au lever du jour quelques nuages sont encore présents sur le Nord-Est, quand d'autres restent accrochés au relief du côté de Takamaka. Ailleurs, le ciel est dégagé.



L'atmosphère toujours instable favorise la mise en place rapide des nuages le long des versants. Les premières gouttes apparaissent du côté du volcan ainsi que vers Saint-Philippe.



A la mi-journée, la couverture nuageuse a gagné l'ensemble du département et déborde en mer à l'Ouest et au Sud. Les sols détrempés continuent d'accueillir de nouvelles averses sur les hauteurs, et plus particulièrement des hauts de Saint-Paul à ceux de l'Étang Salé. Les côtes Est et Nord bénéficient de belles éclaircies.



Peu d'évolution l'après-midi, on retrouve des averses soutenues dans les hauts de Saint-Paul, de Saint-Leu, et dans une moindre mesure vers le volcan. Il faut attendre la fin de journée pour retrouver un ciel plus clément.



En début de journée, le vent de Nord-Est est faible, puis il s'établit en courant de matinée à l'Est en se renforçant légèrement.



Les températures maximales sont comprises entre 30 et 32°C sur le littoral, et entre 22 et 28°C à l'intérieur des terres.



La mer est peu agitée au déferlement des petites houles d'alizé et de Sud-Ouest.