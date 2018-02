Thierry Robert est prêt à proposer son aide à Didier Robert dans le cadre d'une renégociation des accords de Matignon portant sur la construction de la nouvelle route du littoral (NRL) "Ces accords ne prévoyaient pas la livraison d'une demie route mais d'une route entière" a noté le député de Saint-Leu. Il faut donc dit-il renégocier les accords puisque en raison de l'absence de roches massives la portion de route entre la Grande Chaloupe et la Possession "ne sera vraisemblablement pas livrée en 2021". De fait, ainsi qu'Imaz Press Réunion l'avait annoncé il y a plusieurs mois, la Région a indiqué il y a quelques jours que seule une demie NRL pourra être livrée à l'horizon 2021. Suivez la conférence de presse de Thierry Robert avec nos journalistes présents sur place

• 15h 06 - "Les protocoles de Matignon ne prévoyaient pas la livraison d'une demie route du littoral" note Thierry Robert. "Il faut donc renégocier ces protocoles, je suis prêt à aider Didier Robnert dans ses discussions avec le gouvernement. Je suis également prêt à écrire aux instances europénnes (qui versent des financements pour la construdtion de la route - ndlr)" ajoute le député de Saint-Leu

• 14h51 - Thierry Robert s'exclame à propos de la probable livraison d'une demie NRL : "avec la même somme allouée on veut faire une demi route plutôt qu'une route entière. Soit il y a quelque chose qu'on nous cache et la région doit dire la vérité". "On dirait que la région a les pieds et mains liées aujourd'hui" dit-il encore

• 14h 46 - Le député de Saint-Leu estime que si renégocation du protocole de Matigon il doit y avoir, elle se faire à la hausse et pas à la baisse. "On parle beaucoup des chutes de roches mais que va-t-on faire pour l'entrée de Saint-Denis ?". "Il s'agira de mettre en place une route contournante du chef-lieu" et cela couûtera plus cher dit le député saint-leusien.

• 14h 41 - Thierry Robert dit qu'il entend "l'exaspération de la population et des transporteurs". Il ajoute "il faut que les transporteurs voient la manipulation Ils sont entrain de se faire berner. La demi route c'est absurde et inacceptable Je crois que les entreprises doivent se mobiliser." La Région est entrain de jouer le jeu des multi nationales et c'est intolérable" assène l'élu saint-paulois

• 14h35 - "Peu de personne depuis le lancement du chantier ont accordé du crédit à ce que je disais. Mais aujourd'hui on voit une Région Réunion dans l'impasse" estime le député saint-leusien. "Pourquoi vouloir faire une demi route ? La Région prétexte un manque de matériau c'est faux archi faux. Il y a la carrière de Dioré, les andins, donc absolument rien ne peut empêcher la région de signer l'ordre de service qui permettrait de démarrer une route digue" entre la Grande Chaloupe et la Possession

• 14h32 - "Vous savez comme moi que pour la route du littoral, les protocoles de matignon ont été signé pour la totalité de la route. La demi route remettrait totalement en cause les protocoles depuis 2010" commence Thierry Robert. "On nous a dit que la route sera livrée en totalité en 2020. Qu'il y aura une partie digue et une partie viaduc. Qu'il n'y allait pas avoir de retard, ni de surcouts. Que ça allait servir l'emploi local et pas d'importation de galets" énumère-t-il

hf/rb/mb/www.ipreunion.com