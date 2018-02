Il va faire chaud ce lundi 26 février 2018 ! Selon les prévisions de Météo France, 30 à 33 degrés sont attendus sur le littoral. D'imposants nuages sont attendus à la mi-journée, avec des averses soutenues et parfois orageuses principalement dans l'ouest et le sud.

La fin de nuit trouve quelques nouvelles entrées maritimes avec un peu d'humidité sur l'Est, alors qu'ailleurs le ciel est bien dégagé. Tout ça, fait place un instant, à un beau ciel bien dégagé, le temps que la température fasse monter le mercure mais surtout d'imposants nuages qui gonflent le long du relief. Ils devraient commencer à déverser leur pluie à compter de la mi-journée. Ces averses sont localement soutenues et parfois orageuses. Ce sont les zones Ouest et Sud qui sont principalement concernées par ces pluies.



L'alizé se renforce en ce début de semaine avec des rafales de l'ordre de 30 à 45 km/h du côté de Saint-Denis et le long du Sud Sauvage.



Les températures maximales attendues varient entre 30 et 33 degrés sur le littoral et entre 18 et 25 degrés plus à l'intérieur des terres, soit 1 à 3 degrés au dessus des normales saisonnières.



La mer reste peu agitée dans l'ensemble.